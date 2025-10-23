Liga Interprofesional: El Anual en única y Supermaxi en etapas culminantes

El pasado día lunes se jugó una nueva jornada de fútbol en la Liga Interprofesional ADCPUC, en las categorías Única y Supermaxi, donde ya empieza a entrar en su etapa final.
En categoría única se confirmaron los finalistas que jugaran por el campeonato del Anual 2025. El elenco de Médicos, campeón vigente, derrotó por penales a su par de Estudiantes, tras igualar sin goles, en el tiempo reglamentario en un duelo muy parejo.
Por su parte el elenco de Abogados Club, dio el batacazo y se metió en la gran final al ganarle a los muchachos de Arquitectos por 4 a 0. De esta manera los dirigidos por el profe “Jota” Ruiz buscaran destronar a los “galenos” en un a final prometedora en la previa.
EN “SUPER” ESTAN LOS 4 QUE VAN POR EL TÍTULO
En la categoría Supermaxi, se jugó una vibrante jornada con las llaves de 4tos de final, donde quedaron definidos los semifinalistas.
En primera medida, Adefca goleó a Contadores por 5 a 1 y accedió a la semifinal, llagando muy entonado en busca del boleto para jugar el último partido por el título.
Así también, Numéricos le ganó por la mínima diferencia a los Arquitectos, en un partido caliente en el predio de Contadores.
Por su parte, Abogados Z despacho al elenco de Médicos al ganarle por 1 a 0 y Abogados Club derrotó a Odontólogos por 4 a 0 y llega como favorito.