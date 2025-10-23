jueves, octubre 23, 2025
Precio del Dólar a pocos días de las elecciones

El dólar blue se vende este jueves 23 de octubre de 2025 a $1.550, luego de otra jornada negativa para el gobierno de Javier Milei, a pocas horas de las elecciones legislativas a nivel nacional, que serán claves para el futuro del país.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.530.

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

