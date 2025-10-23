Policía a juicio por varios hechos de violencia de género

La fiscal de instrucción en Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, finalizó la investigación y envió a juicio una causa que tiene imputado un policía de la provincia, acusado por hechos de violencia de género. La defensa del imputado había presentado la oposición al dictamen fiscal de elevación a juicio, pero la Jueza de Control de Garantías N°2, Cecilia Mas Saadi, no hizo lugar al planteo y confirmó la resolución del Ministerio Público Fiscal.

La causa se inició tras la denuncia de la víctima y, a partir de las pruebas reunidas —testimonios, pericias psicológicas e informes socioambientales—, la fiscalía imputó al acusado, de 52 años, y quien

reviste el grado de comisario inspector, por los delitos de “desobediencia judicial” (tres hechos: segundo, tercero y cuarto) y “amenazas simples” (dos hechos: primero y quinto), todo en concurso real y en calidad de autor”.

El primer hecho ocurrió el 17 de diciembre de 2023, alrededor de las 22:50, cuando una vecina de la víctima se acercó hasta su domicilio, ubicado en

Los Altos, tras recibir el llamado de otra mujer que advertía gritos y golpes en una vivienda cercana. En el lugar se encontraba el imputado, no será identificado en resguardo de la víctima- quien según el relato incorporado a la causa— la increpó con frases amenazantes, haciéndole sentir temor por su integridad y la de su amiga.

El segundo hecho tuvo lugar el 31 de diciembre de 2023, cerca de las 3:30 de la madrugada, cuando la víctima escuchó ruidos en el portón lateral de su casa y observó a su expareja, vestido con uniforme policial, intentando ingresar. El imputado tenía vigente una orden de restricción dictada por el Juzgado de Familia N°2, que le prohibía acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la mujer.