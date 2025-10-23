Nuevas ofertas de Educación Superior Técnica con validez nacional

El Ministerio de Educación informó que, mediante la disposición N° 1498/25, se otorgó Validez Nacional a 11 ofertas de Educación Superior Técnica que se dictan en nuestra provincia en instituciones de gestión estatal y privada.
Las carreras que reciben este reconocimiento son:
Técnico/a Superior en Cuidados Gerontológicos
Técnico/a Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Técnico/a Superior en Enología y Vitivinicultura
Técnico/a Superior en Gestión Ambiental
Técnico/a Superior en Prótesis Dental
Técnico/a Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria
Técnico/a Superior en Acompañante Terapéutico
Técnico/a Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental-Industrial
Técnico/a Superior en Tecnología de los Alimentos
Técnico/a Superior en Marketing y Estrategias de Comercialización
Estas ofertas, con cohortes comprendidas entre 2020 y 2028, otorgan títulos con alcance y competencia laboral a nivel nacional, permitiendo a los egresados desempeñarse en ámbitos del sector público y privado, y dentro del sistema educativo municipal, provincial y nacional.
Cabe destacar que estas solicitudes fueron realizadas durante el presente año y es la primera vez que se instrumentan desde Nación bajo el formato del dictado general de una normativa que unifica las presentaciones de validez nacional de una jurisdicción, marcando un precedente en la gestión educativa de la provincia.