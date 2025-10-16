Tarde de Mercado Itinerante y Municipio en tu Barrio en la plaza de Villa Cubas

La plaza del populoso barrio Villa Cubas recibirá este jueves al Mercado Itinerante y Municipio en tu Barrio, dos propuestas coordinadas por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Social y la Municipalidad de la Capital, destinadas a acercar una amplia variedad de productos y servicios para los vecinos del sector y aledaños.

Entre las 17 y las 20 horas, el tradicional espacio público villacubano albergará stands de productores y emprendedores catamarqueños ofreciendo verduras frescas, productos artesanales, fiambres, plantas, huevos, panadería, además de la presencia del carro de Cotalí, con la variada oferta de productos lácteos.

También se contará con la presencia del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (MAPO), para promocionar una alimentación segura y saludable.

Todas las ofertas están enmarcadas en precios accesibles para que lo vecinos tengan una opción atrayente para cuidar la economía familiar.

También, los vecinos tendrán a mano importantes servicios oficiales como la Dirección de Defensa del Consumidor, donde se podrán asesorar sobre temas de interés; además, estarán disponibles el centro para la gestión del DNI, Carrito Saludable y Centro de Emisión de Licencias, entre otros.

Este trabajo conjunto entre los organismos provinciales y el municipio capitalino, tiene como objetivos principales fortalecer la economía local, promover el consumo de productos de emprendedores catamarqueños y acercar servicios esenciales a los vecinos, en un espacio de encuentro y participación comunitaria