Cobarde agredió a su madre y hermana

Numerarios de la Comisaría de Pomán fueron convocados a una vivienda de calle San Sebastián y aprehendieron a un joven de apellido Haise (26). El sujeto fue sindicado por su madre y su hermana, como el autor de agredirlas físicamente, en virtud de lo cual se invitó a las damnificadas a radicar las denuncias penales correspondientes. Finalmente, el individuo fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.