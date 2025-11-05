La aeronave, con matrícula boliviana, transportaba 130 kilos de cocaína y se estrelló en una zona montuosa de Rosario de la Frontera. Los ocupantes huyeron y el hecho derivó en un amplio operativo policial en el norte de Santiago del Estero.

Efectivos antinarcóticos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevaban a cabo anoche un operativo cerrojo en el puesto de Control 10 La Muralla El Mojón luego de que dos camionetas —aparentemente con 4 ocupantes— huyeran luego de que una avioneta se precipitara a tierra con 130 kilos de cocaína.

El procedimiento se inició luego de que la policía antinarcóticos de Salta emitiera un alerta sobre la huida de dos vehículos: una camioneta Ford modelo viejo blanca y una Volkswagen Amarok (modelo más nuevo) con dirección a la localidad de Agua Amarga, departamento Pellegrini.

Todo comenzó cuando una avioneta que transportaba cocaína se estrelló en una zona montuosa del paraje San Felipe, en el departamento de Rosario de la Frontera. Personal de Gendarmería Nacional y de Drogas Peligrosas de Metán, fueron alertados sobre el accidente aéreo.

Según se supo, los ocupantes de la aeronave desaparecieron del lugar tras el siniestro sin alcanzar a cargar los pesados bultos, que fueron encontrados cerca de una de las ruedas de la nave, entre la maleza.

Cuando los uniformados llegaron al lugar observaron que por sobre la Ruta 3, los mencionados vehículos se daban a la fuga. Aparentemente los narcos no alcanzaron a cargar toda la sustancia en los rodados y al verse descubiertos, huyeron.

Al parecer, la aeronave —que tiene matrícula boliviana—sufrió un desperfecto mecánico, lo que impidió que el piloto la controlara, y se precipitó a tierra.

Además encontraron a pocos metros del lugar otro rodado incendiado, aparentemente de manera intencional.

Con el alerta emitido por sus pares de Salta y ante la sospecha de que los narcos, con el resto de la droga, ingresaron a territorio santiagueño, los efectivos apostados en el Puesto de Control 10 comenzaron con la búsqueda y los estrictos controles en el ingreso fronterizo.

