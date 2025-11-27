Home Catamarca Envian a juicio a exfuncionario de Valle Viejo por estafas
La fiscal de instrucción N°7, Paola González Pinto, Distrito Este, concluyó la investigación y elevó a juicio una causa por catorce hechos de estafa cometidos entre marzo de 2021 y diciembre de 2024. El expediente concentró denuncias radicadas en distintas fiscalías y fue unificado en la Fiscalía N°7 por conexidad, dado que todas las maniobras compartían patrones comunes y vínculos entre los imputados.
Los sindicados son el exfuncionario municipal y excomerciante gastronómico de Valle Viejo, Cristian Eduardo Barrionuevo, Ignacio Gabriel Noriega Barrionuevo y Nilda Patricia Coronel.
La pesquisa permitió establecer un modus operandi basado en distintos tipos de engaños destinados a obtener dinero mediante artificios fraudulentos. Entre las maniobras identificadas se encuentran el uso de comprobantes bancarios falsos, con los cuales se simulaban transferencias inmediatas para adquirir bienes o servicios que nunca eran pagados; ofrecimientos de beneficios inexistentes, para los que exigían depósitos “previos” destinados a trámites o gestiones ficticias; promesas de empleos estatales que nunca existieron, por los que solicitaban sumas iniciales para supuestos “ingresos”, “sellados” o “contratos”; y el ofrecimiento fraudulento de viviendas del IPV, presentado a través de documentación apócrifa o falsa información sobre adjudicaciones directas.
En varios hechos se advirtió una mecánica sostenida en el tiempo: los imputados mantenían contacto continuo con las víctimas, generando confianza y exigiendo nuevos pagos bajo distintos pretextos. En otros episodios actuaban con rapidez, aprovechando la urgencia o la buena fe de quienes creían en la autenticidad de los comprobantes de transferencia
enviados.
Del análisis integral de todas las denuncias surgió que el perjuicio económico total supera el millón y medio de pesos, además de 500 dólares, monto acumulado a lo largo de los múltiples hechos investigados. Este daño
patrimonial refleja la extensión y persistencia del accionar delictivo.
Con la prueba reunida, la fiscal determinó las imputaciones: Cristian Eduardo Barrionuevo, por la supuesta comisión de los delitos de “Estafa” en calidad de autor por siete hechos: nominado segundo, cuarto,
octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo cuarto), “Estafa continuada en calidad de autor” (cuatro hechos: nominado primero, tercero; quinto y décimo segundo) y “estafa continuada” en calidad de co-autor “(dos hechos: nominado séptimo y décimo tercero) y “estafa en calidad de coautor” (un hecho: hecho nominado sexto) en concurso real”.
Ignacio Gabriel Noriega Barrionuevo por los delitos “estafa continuada en calidad de co-autor” (un hecho: hecho nominado séptimo) y “estafa en calidad de co-autor (un hecho: nominado sexto) en concurso real”.
Nilda Patricia Coronel por “Estafa continuada en calidad de coautora”(hecho nominado décimo tercero)
Con la investigación cerrada y las responsabilidades definidas, la fiscal remitió envió a juicio el expediente y notificó a las partes.