El Intendente de Recreo, Luis Polti aprovechó una aparición pública del Senador Pío Carletta -que se quejó por la situación hídrica de Icaño-, para dispararle con munición pesada cuestionándolo no sólo por la falta de gestión durante su mandato que termina en unos días, sino por el aprovechamiento de su banca en beneficio personal y de sus allegados.
“Cuando se trabaja durante el año o los años se puede solucionar y no hace falta que provincia ayude con coparticipacion. Se hace”, afirmó el intendente recreíno en sus redes sociales, y quien viene marcando profundas diferencias con Carletta (anteriormente ya lo llamó “traidor, chupasangre”) sobre el modo de gestionar los recursos de Icaño, que merced al Pacto del Este en épocas del gobierno de Oscar Castillo, Faustino Lazarte (era intedente Recreo) y Olga Santillán (intendenta de Icaño), le otorgaron los mismos recursos que la cabecera del departamento la Paz.
Traducido; Polti cree que la crisis hídrica anual e histórica en el Este catamarqueño, es un pretexto de los Carletta (el hijo Franco es el actual jefe comunal) para pedir “recursos extras” al gobierno provincial, quizá para el pago de deudas salariales con contratados o el pago de becados que desde hace meses no verían un peso.
“Cuatro años de calentar sillas y conseguir nombramientos para la novia y la familia no dieron tiempo para hacer perforaciones”, añadió Polti que nuevamente cuestionó la falta de gestión y la aparente viveza del -todavía- senador para pedir una perforación de un valor aproximado de $200 millones, aparentemente en un campo de su propiedad, antes que finalice su mandato. Y también hace rereferencia a la supuesta designación de la pareja de Carletta en la farmacia del Hospital de Recreo, en desmedro de profesionales que esperaban ese lugar, sin que cuente aparentemente con los avales técnicos para ocupar ese cargo.
Finalmente, lo despidió de la banca del Senado: “Otro más sin pena ni gloria chau chauuu chauuuuu chauuuuuuuuuuu”.