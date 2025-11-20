Este domingo Vilma Palma e Vampiros celebra sus 35 años de música, en Catamarca

Home Catamarca Este domingo Vilma Palma e Vampiros celebra sus 35 años de música,...
_El próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 20.30 hs. la emblemática banda rosarina Vilma Palma e Vampiros, de trayectoria nacional e internacional, celebrará sus 35 años de carrera, con un show imperdible para todas las generaciones que crecieron con sus grandes éxitos._
El grupo promete un recorrido por todos sus clásicos, como “Auto rojo”, “La Pachanga”, “Mojada”, entre muchos otros, con un show impactante desde lo musical y visual.
Luego de su gira por USA, la siempre vigente banda emblema del rock argentino liderada por el “Pájaro” Mario Gómez y “Largo” Gerardo Pugliani vuelve con una propuesta imperdible para demostrar la vigencia de los temas que marcaron el pulso en los noventa en toda Latinoamérica, además del material de sus últimos trabajos discográficos.
Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o por la plataforma entradaweb.com.ar..
Una historia de 35 años
Vilma Palma se formó en septiembre de 1990. El nombre del grupo fue tomado de un grafiti en la ciudad de Rosario que habían escrito los empleados de una mueblería que acababa de cerrar, sobre las persianas metálicas en contra de la gerente de la empresa y en donde se podía leer: «Vilma Palma e Hijos Vampiros de los Obreros» con el tiempo se fue borrando y a principios de 1991 solamente quedaron las palabras: Vilma Palma e Vampiros.
En 1991 graban su primer disco que incluye los éxitos «Bye Bye» y «La Pachanga», vendiendo más de un millón de copias. Dos años después graban su segundo álbum “3980”, que cuenta con los memoriosos hits: “Auto Rojo”, “Mojada” y “Te Quiero Tanto”. Obtienen discos de Oro y Platino en Argentina y de esta forma ingresan en el mercado de América Latina. Su prolífico trabajo continúa con numerosos álbumes. En 1994, graban su tercera placa: Fondo profundo la misma que cosecha éxitos similares al de su antecesor, así temas como Fondo Profundo, Voy a vos, Fernet con coca y Todo lo que fue se han convertido en verdaderos himnos para los seguidores de la banda. Comenzando 1995 graban su cuarto disco: Sepia, blanco y negro. Este disco mezcla con gran acierto sonidos del reggae, rock en español y pop, destacando los sencillos Mareo y Fiesta, este último dedicado a todos los fans en Latinoamérica. En 1996, Vilma Palma graba ” Ángeles y demonios”, quinto disco de la banda del cual se desprenden temas como Lorele, Decime No, Secretos, entre otros. Durante este año editan una selección de los grandes éxitos de la banda, así como un disco en vivo logrado en los conciertos del teatro Opera de Buenos Aires en el 93 y un concierto en Arequipa – Perú, perteneciente a la gira de Fondo profundo (1994).En 1998, Vilma Palma edita su sexta producción Hecatombe disco Siendo el primer sencillo el tema Taxi. En el 2000, Vilma Palma regresa y edita su séptimo trabajo musical titulado “7” y se celebran los diez años de la banda en el Monumento Nacional de la Bandera de la ciudad de Rosario con más de 20.000 personas. En Febrero del 2002 el grupo conservando solo a dos integrantes originales de la banda (Mario Gomez y Gerardo Pugliani) se establecen en USA y graban su octava producción discográfica titulada Vuelve a comenzar,recorriendo toda América con su Latin Tour 2003 que se extiende más de dos años, con gran éxito y con la participación en la banda de extraordinarios músicos internacionales como el Jota Morelli, Joe Calderon, Diego Carbajal, Luis Salas, Alejandro Kudsiukos en batería, Silvina Cámara, Pablo Medina, Guillermo Pascual, Argel Kota, Berenice Ruan, Marilou Garcia, Marcelo Caceres, Emiliano Almeida, Pablo Correa, Belinda Skinner e Ijeoma Njaka, Rick Deliz. En el 2004, Mario Gomez (voz) y Gerardo Pugliani (bajo) regresan a su natal Rosario para establecerse definitivamente, lo que deriva en el retorno de varios integrantes originales como Carlos “Oveja” Gonzalez (bateria) y Karina Di Lorenzo (coros).
En el 2005 graban su noveno disco “Histeria”, que incluye un cover de la agrupación española Los Coquillos: Borracho hasta el amanecer y se van de gira por América Latina y Estados Unidos durante todo el 2005 y 2006. En el 2007, en mayo, graban un DVD en Vivo ante la presencia de miles de fans de Argentina y algunos de Perú y Ecuador. En el 2010, editan “2010” cuya música y letras recaen nuevamente en la dupla Gomez/Risso, el título de la placa se debe a que se celebran 20 años de trayectoria de la banda y es el disco número 10, colocando hits como Estar con Vos y Cara de Amor en las principales radios argentinas.
El 2012 es el año en que la banda edita su disco número 11 titulado Agarrate Fuerte, del cual ya se desprenden hits como Agárrate Fuerte, Voy a seguir bailando y el más reciente corte con toques de bossa Sabor Paris.
Actualmente Vilma Palma e Vampiros sigue grabando temas como Lo que pienso de vos y Me siento loco, presentes en todas las plataformas digitales mientras gira incesantemente por el interior de Argentina, luego de presentaciones en Colombia, Perú, México, Ecuador, Estados Unidos y Europa.