Alerta por rebrote de Covid en Argentina

En las últimas horas, Formosa registró un marcado aumento de casos de coronavirus tras sostener su esquema de testeos: detectaron un 24% de positividad en la última semana.

La provincia formoseña realizó 1.422 pruebas, de las cuales 341 dieron positivo, una cifra que refleja un incremento sostenido en la circulación del virus y que coincide con el promedio nacional medido en pequeños muestreos oficiales.

El último Boletín Epidemiológico Nacional que se difundió este lunes, en base a una pequeña muestra de testeos -los que se hacen para tener una idea de la situación- informa que el coronavirus es ahora el virus respiratorio de mayor circulación.

La suba de los casos de coronavirus en Formosa

Un mes atrás, Formosa registraba un índice de positividad del 7,9%, es decir, apenas un tercio del actual: el crecimiento llevó a las autoridades locales a recomendar la aplicación de medidas que fueron habituales durante la pandemia.

De esta manera, la directora de Epidemiología provincial, Claudia Rodríguez, sugirió recuperar el uso de barbijo en espacios cerrados, ventilar ambientes, evitar compartir utensilios personales y mantener distancia social en eventuales aglomeraciones.

“El hecho de no tener fallecidos por Covid o tener pocas internaciones hace que la gente pierda la percepción del riesgo y no se cuide tanto”, afirmó en declaraciones a medios.

La funcionaria advirtió que la provincia enfrenta dificultades para sostener la campaña de inmunización ante la falta de vacunas disponibles.

“Hoy no tenemos las dosis necesarias para continuar con nuestra campaña de inmunización”, dijo. En este sentido, atribuyó la demora a que “las vacunas están en la Aduana”.

Esta situación generó preocupación en un contexto en el que, a pesar del repunte de contagios, la adhesión de la población a la vacunación continúa siendo baja.