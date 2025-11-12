Impulso a la pesca deportiva y al desarrollo local

En el marco de la campaña de desove del pejerrey, y en colaboración con la Estación Hidrobiológica de Chascomús, se realizó el traslado y siembra de 360.000 alevines en los diques Sumampa y La Cañada.
Esta iniciativa forma parte del convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Los Altos, con el objetivo de fomentar la pesca deportiva, preservar el ecosistema acuático y dinamizar las actividades económicas relacionadas.
Participaron activamente la Dirección de Turismo, Defensa Civil, inspectores del Dique Sumampa y colaboradores de ambos diques, quienes aportaron su compromiso y trabajo para llevar adelante esta acción estratégica.