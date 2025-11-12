HomeCatamarcaAprehendieron a dos jóvenes y recuperan un celular en el Eva Perón
Aprehendieron a dos jóvenes y recuperan un celular en el Eva Perón
En la calle Costanera Diaguitas del barrio Eva Perón, personal de la Comisaría Séptima aprehendió a una jovencita y a un joven de apellidos Castro (18) y Varela (21) respectivamente, quienes fueron sindicados por una mujer de 56 años de edad, como los presuntos autores de haberle sustraído un teléfono celular Motorola G-22, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro.
Finalmente, estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas a seguir.