Ledesma impulsa sanciones para padres que no actúen ante casos de Bullying

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma (FDT) presentó un proyecto de ley que busca sancionar a los padres, madres o tutores que no intervengan ante conductas de acoso escolar (bullying) cometidas por menores bajo su cuidado.

La iniciativa propone modificar el Código de Faltas y Contravenciones de la Provincia, incorporando la figura de *“responsabilidad parental por acoso escolar”*, y prevé sanciones que van desde el trabajo comunitario hasta multas económicas, según la gravedad del hecho o la reincidencia.

Asimismo, el proyecto crea un Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia de Víctimas de Acoso Escolar, administrado por el Ministerio de Educación, con participación de la Dirección de Políticas Socioeducativas y las Bibliotecas Populares.

“El bullying no es un conflicto entre chicos ni un problema menor. Es una forma de violencia que deja huellas profundas, y los adultos tenemos que asumir nuestro rol con responsabilidad. No alcanza con mirar desde afuera”, afirmó Ledesma.

El diputado explicó que la iniciativa no persigue un fin punitivo, sino educativo y preventivo, apostando a la concientización y a la intervención temprana.

*“Habrá instancias previas de diálogo y acompañamiento familiar antes de cualquier sanción. Pero cuando los adultos desatienden su obligación de cuidar, el Estado debe actuar”,* remarcó.

El legislador resaltó además el rol de los equipos docentes y de salud mental, que vienen advirtiendo un incremento de casos de hostigamiento y exclusión social, muchas veces potenciados por el uso de redes sociales.

*“El bullying digital también duele. Por eso necesitamos una respuesta integral que incluya educación, contención y sanción cuando sea necesario”*, enfatizó.