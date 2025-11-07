Los astrólogos se la juegan sobre el Superclásico entre Boca y River

El Superclásico entre Boca y River ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Este domingo, desde las 16:00 en La Bombonera, el país se paralizará con un duelo decisivo no solo por el honor, sino también por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Y, como suele suceder en las grandes citas, los astrólogos más populares de las redes sociales dieron su veredicto sobre lo que podría suceder en el encuentro.

Las predicciones que agitan la previa

Uno de los primeros en pronunciarse fue Can Tarot, quien dejó un mensaje en tono enigmático: “Que el domingo River Plate pruebe de afuera del área. Después me avisan si entró. Estaré viajando”.

Sus palabras fueron interpretadas por los fanáticos como un presagio de que el Millonario podría marcar un gol desde media distancia, aunque sin asegurar el resultado final.

Por su parte, la cuenta Astrología Simple fue más contundente y apuntó contra el ciclo de Marcelo Gallardo: “La decisión de renovar para el 2026 fue muy mala, ya que tiene una carta debut nefasta. La gente de River seguirá sufriendo, nada de esto va a cambiar”.

Además, anticipó un análisis sobre el flamante presidente de River, Stefano Di Carlo, y advirtió: “La carta es complicada, tiene a Marte como regente en grado de pérdida y en tensión a Urano. Ya explicaré de manera más detallada de qué se trata”.

Optimismo para Boca

En la vereda opuesta, Giorgio Armas se mostró optimista con el presente del Xeneize: “No creo que pierda. Me marca mucho el número 2 y un apellido femenino. Buen primer tiempo de Boca. En el segundo llegará la fortuna de River. Un expulsado o lesionado en Boca. Si pasa eso, Boca clasificará a la Copa Libertadores 2026”.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de especulaciones sobre quién podría ser el jugador al que alude la “advertencia” del astrólogo.

Un clásico con mucho en juego

El Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura promete ser uno de los más calientes de los últimos años. Un triunfo de Boca le permitiría asegurar su regreso a la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde 2023, y al mismo tiempo complicar seriamente a River, que necesita sumar de a tres para mantener sus chances de clasificación.

Con los astros ya jugados, el domingo será el turno de que hablen los futbolistas en la cancha.