El Servicio Meteorológico Nacional ratificó una alerta por vientos intensos para esta tarde, con ráfagas de hasta 100 km/h en distintos departamentos de Catamarca. Estarán acompañadas por un descenso temporal de la temperatura y condiciones inestables.
Las ráfagas podrían superar los 100 km/h en localidades como San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Ambato, Ancasti, Capayán y La Paz, entre otras. Además, durante la mañana y la noche del mismo día se mantendrá una Alerta Amarilla, con vientos de menor intensidad —entre 30 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h—, pero que igualmente podrían causar inconvenientes.
Pronóstico extendido
Viernes 7: mínima 14° / máxima 26° — Viento regular a fuerte del sudeste, cielo parcialmente nublado.
Sábado 8: mínima 13° / máxima 27° — Viento moderado del noreste, mejora general del tiempo.
Domingo 9: mínima 14° / máxima 30° — Calor pleno y jornada ideal para actividades al aire libre.
Lunes 10: mínima 17° / máxima 29° — Ambiente cálido y ventoso, con continuidad de las altas temperaturas.
El clima en el interior provincial
Puna: temperaturas cercanas a los 4°C en Antofagasta de la Sierra.
Oeste: entre 25° y 26°C en Pomán y Santa María.
Este: en Recreo y Los Altos, máximas de 25°C, con cielo algo nublado.
Zonas serranas: en Ambato, Paclín y Capayán, mínimas frescas y máximas que no superarán los 22°C.