El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 325 de la ruta 2. Hay varios heridos que están siendo trasladados a distintos hospitales de la zona.

Durante la mañana de este martes volcó un micro de larga distancia en la Ruta 2, a la altura de Mar Chiquita, y al menos dos pasajeros perdieron la vida.

El accidente ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325 en la zona de General Pirán, mano a Mar del Plata.

De acuerdo a los primeros datos que se conocieron, la unidad trasladaba alrededor de 56 personas. Hay dos víctimas fatales y varias sufrieron lesiones de distinta gravedad y tuvieron que ser hospitalizadas: al menos 15 fueron llevadas al hospital de Coronel Vidal, dos al HIGA de Mar del Plata y otros serán llevados al centro de salud de General Pirán.

Los pasajeros habían salido de las localidades de Morón, Moreno y Ciudadela con destino a Mar del Plata.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de la empresa Aubasa y de los hospitales de la zona, que realizan tareas para asistir a los heridos y trasladarlos.

Según especificaron los medios locales, los equipos de emergencia realizan maniobras para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados.

Testigos del brutal vuelco aseguraron que se vivió una escena de terror con gritos y pedidos de ayuda.

Trascendió la principal hipótesis radica se centra en un posible error humano, debido a que el clima no habría presentado complicaciones en la visibilidad y la ruta se encuentra en buen estado en la zona del accidente.

El trabajo de rescate en el lugar provocó el corte parcial del tránsito para facilitar las tareas. Por el momento se desconocen las causas del brutal accidente y se espera que en los próximos minutos se les realice el control de alcoholemia a los conductores del micro.