Los binomios que participen recibirán un incentivo de $150.000 por pasar la rampa de largada
La ciudad de Recreo se prepara para recibir la 7° y última fecha del Campeonato de Rally organizado por Rallyceros, un evento que marcará el cierre de una temporada deportiva histórica. Desde la organización confirmaron que todos los binomios que pasen por la rampa recibirán un premio de $150.000, un incentivo que destaca el compromiso con los competidores y el crecimiento del automovilismo regional.
Durante tres jornadas, pilotos y equipos de toda la región llegarán a Recreo para competir en un cierre de temporada que promete emoción, velocidad y un marco de público que acompañará cada tramo. El evento contará con la participación de las categorías habituales del campeonato y recorrerá caminos emblemáticos del departamento La Paz.
Desde la organización destacaron que esta última fecha no solo definirá a los campeones de la temporada, sino que también fortalece el trabajo conjunto entre Rallyceros y los municipios que acompañan el calendario anual.
En esta ocasión, Recreo será sede con presencia de binomios provenientes de toda la región, lo que no solo enriquece la competencia, sino que además genera un importante impulso económico para la ciudad y para las localidades vecinas, con movimiento en comercios, alojamientos, gastronomía y servicios.
El Gran Premio Coronación promete cerrar el año con emoción, velocidad y un marco imponente del público local y visitante. La invitación está abierta para disfrutar de una verdadera fiesta del rally.