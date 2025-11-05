Nación oficializó el aumento para jubilados

El Gobierno de Javier Milei oficializó el aumento de noviembre para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses), a través de la Resolución 338/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa establece un incremento igual a la inflación de septiembre e indica el monto sin bono de los haberes jubilatorios mínimos y máximos.

En paralelo, el sector podrá acceder a otras ayudas económicas. Todos los meses el Gobierno entrega un bono de $70.000 para reforzar los ingresos: el beneficio está confirmado para noviembre y se espera que se repita a fin de año. Además, Anses renovó un programa de reintegros en compras con tarjeta de débito con $120.000 de tope.

El aumento para jubilados y pensionados será de 2,08%. De acuerdo a la resolución publicada hoy, los nuevos montos son los siguientes:

El haber mínimo jubilatorio en noviembre es de $333.085,39. Se le suma el bono de $70.000 y alcanzarán los $403.085,39.

El haber máximo jubilatorio es de $2.241.349,35 en noviembre.