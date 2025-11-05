La Liga de Barrios vivió otro domingo apasionante con los cruces de 8vos

El pasado domingo, se dio continuidad con el presente torneo de la Liga de Barrios, torneo de fútbol amateur que nuclea a grandes equipos del valle central.

En el predio de Nino Canil se llevaron a cabo los choques de 8vos de final en las distintas zonas, donde también ya quedaron confirmado los 8 equipos que buscarán la ansiada “Libertadores” de los Barrios.

 

Resultados Octavos de Final

LIBERTADORES

Cachafa F.A 3

Combatientes fc 0

Del Barrio fc 2

El Tomba fc 0

Manchester fc 2

El Villano fc 1

La Vía fc 1 (4)

La Pichoneta fc 1 (3)

Los Divinos fc 1 (4)

Deportivo 920 fc 1 (2)

San Antonio Sur 1

Deportivo Caruso 0

Tienda León Sp. 2

Los Tremendos fc 1

22 de Abril fc 3

Servicio Penitenciario 1

SUDAMERICANA 🏆✨

(Resultados globales)

Mitre fc 3 (4)

Ajax fc 3 (2)

22 de Abril fc 1 (5)

Deportivo Polcos 1 (4)

Academia del Norte 6

San Cayetano fc 1

L.B. Altos de Choya 6

Pibes Villeros 0

Borussia D.N 2

Los Piviejos fc 0

Deportivo Kirki 1 (6)

La 70 fc 1 (5)

Talleres S.I 1 (5)

La Sarmiento fc 1 (4)

Deportivo Calcuta 1 (4)

Los N°1 L.B.Pincha 1 (3)

COPA DE PLATA

Santa Marta fc 2 (5)

Santo de Alem 2 (4)

Moto Rom 0 (4)

Deportivo Pakito A 0 (3)

La Catorce 22 –

Aguilones fc –

(Suspendido)

Leverkusen 1 (5)

Lechuza fc 1 (3)

Roma fc 2

4.20 fc 0

Bandeños fc 3

Deportivo Pakito B 1

Amigos de Kily 1

Los Traidores fc 0

Choya Viejo fc 3

La Sub 27 fc 2

COPA DE BRONCE

Tigre fc 2

After fc 0

Tucumán fc 1

Deportivo Chacabuco 0

Newcastle fc 2

Tabacalero fc 0

Manchester V 0 (5)

Pibes Villeros fc 0 (4)

La Nueva Era fc 2

Unión THC 1

COPA ESTÍMULO 1

Hinchada del León 1

Moto Rom 0

Amigos de Dylan 4

Atlético Guemes 2

Las 20 vv fc 1

Academia del Norte 0

El Depor fc 1 (4)

Maquina del Mal 1 (2)

La Esquina fc 1 (3)

Inter del Norte 1 (1)

