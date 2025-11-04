Rally de El Alto 2025: se confirmó el cronograma oficial de la sexta fecha del Rally Catamarqueño

El Rally Catamarqueño 2025 tendrá su sexta fecha en el departamento El Alto, del 14 al 16 de noviembre, con tres jornadas que prometen una de las competencias más atractivas de la temporada.
La organización encabezada por Rallyceros Catamarca junto a la Municipalidad de El Alto dio a conocer el cronograma oficial, que incluye nueve pruebas especiales distribuidas en tres días de pura acción.
Viernes 14 de noviembre – Shakedown Ruta 42 – Teatro (1,31 km)
De 15:00 a 16:00 hs
Sábado 15 de noviembre – Etapa 1 PE1: Tintigasta – Vilisman (15,39 km) – 12:03 hs
PE2: Vilisman – Guayamba (20,47 km) – 12:31 hs
Asistencia – El Alto
PE3: Tintigasta – Vilisman (15,39 km) – 14:24 hs
PE4: Vilisman – Guayamba (20,47 km) – 15:02 hs
Asistencia – El Alto
Domingo 16 de noviembre – Etapa 2 PE5: Guayamba – El Alto (7,67 km) – 09:03 hs
PE6: Ruta 42 – La Huerta (9,66 km) – 09:31 hs
Asistencia – El Alto
PE7: Guayamba – El Alto (7,67 km) – 11:19 hs
PE8: Ruta 42 – La Huerta (9,66 km) – 11:47 hs
Asistencia – El Alto
PE9: Guayamba – El Alto (7,67 km) – 13:05 hs
Desde la organización de Rallyceros Catamarca destacaron que el recorrido fue diseñado para ofrecer un balance entre tramos rápidos, técnicos y seguros, buscando mantener el nivel competitivo del campeonato.
“El Alto tiene caminos espectaculares, con paisajes únicos y una superficie ideal para el rally. Esta edición consolida una fecha muy esperada por pilotos y equipos, y refleja el crecimiento constante del automovilismo catamarqueño”, expresaron desde Rallyceros Catamarca.
La competencia contará con epicentro y parque de asistencia en la localidad de El Alto, bajo el acompañamiento general de RC Cronos y SCM.
Con esta sexta fecha, el campeonato provincial entra en su tramo decisivo, con la expectativa puesta en los grandes duelos por los primeros puestos de cada categoría.
Organizan: Rallyceros Catamarca – Municipalidad de El Alto.