Requisitos para acceder a la garrafa subsidiada del Programa Hogar ANSES

El beneficio otorgado por el Estado nacional busca garantizar el acceso al gas envasado a precios subsidiados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará con el pago de noviembre de 2025 para quienes cumplen con ciertos requisitos. El subsidio cubre el 80% del precio de la garrafa de 10 kg.

El subsidio está dirigido a hogares de bajos ingresos que no cuentan con conexión a la red de gas natural. El monto depende de la cantidad de integrantes del grupo familiar, la ubicación geográfica y la época del año. Además, durante los meses más fríos o en viviendas con más de cinco personas, se puede recibir un adicional por consumo.

Requisitos para acceder al Programa Hogar ANSES en noviembre de 2025

. Ningún miembro del grupo familiar debe tener servicio de gas natural a su nombre.

. No haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

. Los ingresos familiares no deben superar dos salarios mínimos, vitales y móviles.

. Si en el hogar vive una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope aumenta a tres salarios mínimos.

. En las provincias del sur (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones), el límite es de 2,8 salarios mínimos, o 4,2 si hay una persona con discapacidad.

El Programa Hogar consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre el 80% del precio de la garrafa de 10 kg.

Cómo inscribirse al Programa Hogar ANSES, paso a paso

. Ingresá a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social. Si no la tenés, podés crearla en la web o desde la app.

. Verificá que tus datos personales y familiares estén actualizados.

. En el menú, seleccioná “Programas y Beneficios” → “Solicitar Tarifa Social”.

. Elegí Programa Hogar y completá la solicitud.

. Descargá el comprobante y aguardá el contacto de un agente de ANSES, que te informará el estado del trámite.