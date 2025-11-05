Se adelanta el pago de haberes a docentes de la provincia

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunica que, con motivo del asueto dispuesto por el Día del Empleado Bancario, se resolvió adelantar un día la fecha de pago de los Docentes, inicialmente anunciada para el viernes 7.

De esta manera, tanto los agentes de la Administración Pública como los docentes percibirán sus haberes el jueves 6 de noviembre. Se aclara que, precisamente, la coincidencia del asueto con el día de pago no verá afectada la acreditación de fondos.

La medida fue coordinada entre el Ministerio de Hacienda y Obra Pública con las autoridades del Banco de la Nación Argentina, agente financiero del gobierno provincial, para facilitar las tareas operativas relacionadas con la percepción de haberes de los empleados públicos.