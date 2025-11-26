Solicitan completar los esquemas de vacunación para el ingreso escolar 2026

El Ministerio de Salud de la provincia informa a la población que hasta el día viernes 19 de diciembre inclusive deben completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación Obligatoria, según lo especificado en la Libreta Sanitaria, para el ingreso escolar 2026.

Esta medida, responde a la Resolución 499-25 (CFE- Compromiso Escuela con Vacunación) que respalda tanto a nivel nacional como provincial el trabajo coordinado con Educación para mejorar las coberturas, según lo acordado en el Consejo Federal de Salud y en el Consejo Federal de Educación, y en base al artículo 23 de la Ley 27.491 de Control de enfermedades prevenibles por vacunación.

Niños y niñas que ingresen a primer grado, entre 5 y 6 años, debe recibir las siguientes vacunas:

– IPV: previene la poliomielitis.

– Triple Viral: previene el sarampión, rubéola y paperas.

– Varicela: previene la varicela.

– Triple Bacteriana Celular: previene difteria, tétanos y tos convulsa.

Niños y niñas de 11 años deben aplicarse:

– Meningococo: previene meningitis y la transmisión de la bacteria a los lactantes. Única dosis.

– Triple Viral: previene el sarampión, rubéola y paperas. Iniciar o completar esquema.

– Virus Papiloma Humano – VPH: para prevenir cáncer de cuello uterino en las niñas y otras enfermedades relacionadas al VPH tanto para niñas como para niños. Única dosis.

Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación se aplican de forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos de toda la provincia.