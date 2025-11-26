Emotiva colación de grado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA

Home Catamarca Emotiva colación de grado en la Facultad de Ciencias de la Salud...
En una emotiva ceremonia realizada en el Aula Magna de la UNCA, la Facultad de Ciencias de la Salud realizó el acto de colación de grado de sus flamantes profesionales. El evento estuvo presidido por el rector, Oscar Arellano; el vicerrector, Carlos Savio; y la decana de la Facultad, Cristina Arreguez, quienes estuvieron acompañados por Secretarios y Decanos de las demás unidades académicas.
En esta oportunidad recibieron sus certificados 37 egresados de las carreras Licenciatura en Enfermería, Bromatología, Tecnicatura en Hemoterapia, Licenciatura en Nutrición y del Ciclo Complementario de Educación Física.
Durante la ceremonia, la decana Arreguez expresó su alegría por los nuevos egresados y mencionó los avances institucionales logrados en estos primeros meses de gestión: “Iniciamos la gestión en octubre, pero ya veníamos trabajando en la facultad. Diagramamos la estructura de trabajo para este año y el siguiente. Estamos reestructurando el funcionamiento de la facultad y trabajando coordinadamente con docentes, nodocentes, estudiantes y egresados para las actividades del año próximo. Cerramos actividades con el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, firmamos convenios y avanzamos en acuerdos muy importantes, además de la reestructuración de la carrera de Medicina. Para nosotros es un honor participar de esta carrera en la que ya tenemos los 91 ingresantes que cursarán el año que viene, además diagramamos un curso introductorio más dinámico, con la expectativa de inaugurar en 2026 el primer año de la carrera.”
La ceremonia estuvo marcada por la emoción de los egresados, quienes acompañados por sus familias, compartieron palabras de reconocimiento y gratitud por la formación recibida. “La satisfacción y lo aprendido no tienen precio. La universidad pública es beneficiosa para todos. Algunos le tienen miedo, porque toda carrera tiene sus complicaciones, pero puede lograrse”, expresó Sebastián Gonzales, flamante Licenciado en Educación Física.
Por su parte, Federico Panuto, oriundo de Tucumán, señaló el esfuerzo que implicó llegar a esta instancia: “Fue un gran sacrificio viajar, aprender las reglas y normativas para enfrentarme a la vida siendo el profesional que soñaba. Esta facultad es increíble. Tuve que dejar trabajo y tiempo con las personas que quiero, pero el fruto de todo eso me permitió llegar a donde quiero estar.”
Finalmente, Rodrigo Álvarez resaltó el valor de la universidad pública y la experiencia personal vivida: > “Estoy muy contento de haber alcanzado mi objetivo y de haber pasado por esta facultad. Más allá de lo académico, me llevo compañeros, amigos y muchos colegas. Todo valió la pena. La universidad pública es totalmente necesaria: es una puerta que se abre a nuevas oportunidades, y si no fuera por ella mucha gente no tendría esta posibilidad. Eso es fundamental para cualquier comunidad. Ahora proyecto seguir creciendo y apostando al estudio.”