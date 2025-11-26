El Servicio Meteorológico anuncia para hoy miércoles, una jornada marcada por el calor extremo, el predominio de cielo parcialmente nublado y cero posibilidades de inestabilidad, la que recién podría llegar sobre el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.
En horas de la madrugada la mínima fue de 26°, donde se pronostica una mañana con vientos moderados del Norte, que oscilaran entre 23 y 31 km/h. A esto sumará que la temperatura comenzará a subir rápidamente hasta los 30° mientras se registran las primeras ráfagas de la jornada.
El momento más caluroso se dará durante la tarde, cuando se espera que el termómetro llegue a un máximo de 37°, en un contexto de cielo parcialmente nublado y vientos del norte más intensos, entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían superar los 59 km/h.
Hacia la noche, la temperatura descenderá a 26°, acompañada por vientos del Norte de 23 a 31 km/h, con ráfagas con la misma intensidad que en la hora anterior.
Se recomienda mantenerse hidratado durante la tarde debido al calor intenso y estar atentos a eventuales avisos meteorológicos por los vientos fuertes y las posibles precipitaciones durante la noche.