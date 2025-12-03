Advierten por estafas con hoteles alojamientos

Desde la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, se informa a la sociedad en general y a los peregrinos que, con motivo de la Fiesta de la Virgen del Valle, visitan Catamarca, sobre la detección de maniobras de ciberestafa vinculadas a supuestos servicios de hospedaje.
Los ciberdelincuentes, mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería, solicitan reservas anticipadas y transferencias de dinero a través de alias o cuentas desconocidas. Una vez realizado el pago, los estafadores dejan de responder y los peregrinos llegan a la provincia sin tener alojamiento real.
📍 Medidas de prevención:
• Verificar que la publicación sea real. Contactar directamente al dueño del lugar y pedir una videollamada si tiene dudas.
• Verificar que el alojamiento exista realmente mediante consultas a sitios turísticos oficiales.
• Desconfiar de ofertas demasiado económicas o que soliciten pago inmediato sin comprobante formal.
• Evitar enviar dinero a alias o cuentas personales si no se cuenta con respaldo comprobable del establecimiento.
• Revisar comentarios y reputación del hospedaje en plataformas confiables.
• No compartir datos personales o financieros con perfiles sin verificar.
• Reportar perfiles sospechosos en redes sociales y mensajería para evitar que más personas resulten damnificadas.
Se solicita a la comunidad colaborar compartiendo esta información a fin de proteger a los peregrinos y evitar víctimas de estafa durante los días de las Fiestas Marianas.
📍CONTACTOS: