Advierten por estafas con hoteles alojamientos

Desde la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, se informa a la sociedad en general y a los peregrinos que, con motivo de la Fiesta de la Virgen del Valle, visitan Catamarca, sobre la detección de maniobras de ciberestafa vinculadas a supuestos servicios de hospedaje.

Los ciberdelincuentes, mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería, solicitan reservas anticipadas y transferencias de dinero a través de alias o cuentas desconocidas. Una vez realizado el pago, los estafadores dejan de responder y los peregrinos llegan a la provincia sin tener alojamiento real.

📍 Medidas de prevención:

• Verificar que la publicación sea real. Contactar directamente al dueño del lugar y pedir una videollamada si tiene dudas.

• Verificar que el alojamiento exista realmente mediante consultas a sitios turísticos oficiales.

• Desconfiar de ofertas demasiado económicas o que soliciten pago inmediato sin comprobante formal.

• Evitar enviar dinero a alias o cuentas personales si no se cuenta con respaldo comprobable del establecimiento.

• Revisar comentarios y reputación del hospedaje en plataformas confiables.

• No compartir datos personales o financieros con perfiles sin verificar.

• Reportar perfiles sospechosos en redes sociales y mensajería para evitar que más personas resulten damnificadas.

Se solicita a la comunidad colaborar compartiendo esta información a fin de proteger a los peregrinos y evitar víctimas de estafa durante los días de las Fiestas Marianas.

📍CONTACTOS:

Email: ciberdelitos.policia.catamarca@gmail.com
División Ciberdelitos Tel: 383-4437523
Calle Tucumán N°836

