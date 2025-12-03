Peregrinos sufrieron un accidente en la Ruta 30

Anoche, se registró un accidente a la altura del paraje Pozo del Bajo, sobre la Ruta Provincial N°30, en el departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca.
El hecho involucró a un grupo de peregrinos de la Virgen morena de la localidad de San Pedro que se trasladaban en bicicleta hacia la Catedral basílica. Por causas que aún se investigan, se produjo un choque entre ellos, lo que provocó que varios cayeran sobre la cinta asfáltica.
De inmediato, personal policial y de salud trabajó en el lugar para asistir a los afectados. Una de ellos de apellido Cisterna fue trasladada al Hospital San Juan Bautista (HSJB) para recibir atención especializada, mientras que otros dos un hombre de apellido Ferreira y una mujer de apellido Sotelo fueron asistidos en el hospital de San Pedro de Guasayán. Un cuarto peregrino resultó ileso.
