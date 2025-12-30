Home Catamarca Atractiva agenda cultural y turística en Tinogasta
La Municipalidad de Tinogasta presentó una variada agenda turística para disfrutar el verano en el departamento. La propuesta esta pensada para quienes visiten tierras tinogasteñas vivan experiencias únicas y disfruten cada rincón.
Entre estas alternativas se encuentran, la emblemática Ruta del Adobe, paisajes imponentes, las Termas de La Aguadita y la calidez de la gente, que espera recibir muchos visitantes para el verano 2026.
“Naturaleza, historia, cultura y aventura se combinan en un lugar que lo tiene todo para que tu verano sea inolvidable, Tinogasta te espera para dar un paseo gigante” publicaron desde las redes del municipio.