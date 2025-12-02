Home Catamarca El intendente Mario Cusipuma expuso en el Seminario “Demografía del litio
El intendente mario Cusipuma participó como disertante en el seminario “Demografía del litio: población, migraciones y gobernanza local en las montañas de Catamarca”, organizado por el Instituto de Investigación en Estadística y Demografía (IIED) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA y la Comisión de Estudios de Población y Análisis de Datos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca.
El encuentro tuvo lugar el 1 de diciembre de 2025, en el Aula de Posgrado de la Facultad.
Durante su presentación, el intendente destacó los desafíos y oportunidades que atraviesa el departamento en el marco del crecimiento de la actividad minera, haciendo especial hincapié en:
-El rol del Estado municipal como articulador entre comunidad, empresas e instituciones.
-Las brechas de empleo local, la necesidad de fortalecer proveedores y la importancia de la capacitación técnica para garantizar mayor participación de trabajadores y emprendedores antofagasteños.
-La cohesión social como eje central para un desarrollo equilibrado, respetuoso de la identidad local y con verdadero impacto en la calidad de vida.
-La diversificación económica, impulsando turismo, producción local e infraestructura para acompañar el crecimiento minero.
-La importancia de una minería que genere desarrollo sostenible, con responsabilidad social real (RSE), equidad territorial y participación comunitaria.
El intendente subrayó que Antofagasta de la Sierra es uno de los epicentros del litio más importantes de la Argentina y remarcó que “los recursos deben traducirse en oportunidades para nuestra gente, con transparencia, planificación y diálogo permanente”.
La exposición del intendente fue valorada por especialistas, docentes, alumnos y autoridades presentes, quienes destacaron la importancia de incorporar la mirada territorial y local a la discusión sobre el futuro del litio en Catamarca.