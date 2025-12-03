Inminente llegada de ola de calor con temperaturas por arriba de 40 grados

Home Catamarca Inminente llegada de ola de calor con temperaturas por arriba de 40...
Los últimos informes de los pronosticadores del clima prevén un abrupto ascenso de la temperatura, afianzándose una ola de calor extremo.
Gran parte del territorio nacional se prepara para enfrentar una nueva ola de calor intensa a partir de este miércoles, ya que el escenario se consolida con el dominio de la estabilidad atmosférica, cielos mayormente despejados y la presencia constante de viento del norte, factores que impulsan un aumento sostenido de las temperaturas.
LAS ZONAS CON TEMPERATURAS MÁS EXTREMAS
El calor será más intenso y generalizado en el norte argentino. Provincias del NOA y NEA, incluyendo Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca, podrían alcanzar máximas de entre 40 grados y 42 grados