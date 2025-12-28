Gustavo Costas renovó su contrato con Racing y seguirá hasta 2028

A días del cierre del año, Racing recibió una noticia clave para su futuro: Gustavo Costas firmó la renovación de su contrato y continuará como entrenador del primer equipo hasta diciembre de 2028. La extensión del vínculo coincide con el final del mandato del actual presidente, Diego Milito, y busca darle estabilidad y continuidad al proyecto deportivo.

El club lo anunció oficialmente en sus redes sociales con un mensaje claro: “Gustavo Costas 2028. El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo”, publicaron junto a una foto del DT con Milito, Sebastián Saja (Director Deportivo) y sus hijos Gonzalo y Federico Costas, integrantes del cuerpo técnico.

Tras la firma, Costas expresó su satisfacción por seguir en el club: “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza del club”, aseguró. Y agregó: “Jamás nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente. Esta camiseta así lo pide”.

Por su parte, el presidente Diego Milito remarcó la importancia de la continuidad: “Reafirmamos un camino que le ha hecho a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”, concluyó. De esta manera, Racing apuesta a la estabilidad y al trabajo a largo plazo para seguir compitiendo en lo más alto del fútbol argentino.