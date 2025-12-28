Tragedia en Brasil: choque frontal provocó un incendio y dejó 11 muertos, entre ellos dos niños

Al menos once personas murieron el sábado tras un tremendo choque frontal entre dos vehículos en una ruta de Brasil. Entre las víctimas hay dos niños, de dos y cuatro años, y una mujer embarazada.

El trágico hecho ocurrió en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en la ciudad de Mucurí, en el extremo sur de Bahía, cerca del límite con el estado de Espírito Santo, en el noreste del país.

El accidente involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló, que colisionaron de frente por causas que aún son investigadas por la Policía Federal de Caminos (PRF).

Según informaron las autoridades, diez personas murieron en el lugar como consecuencia del impacto. Una undécima víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas. La información fue confirmada por la empresa Ecovias Capixaba, concesionaria que administra ese tramo de la carretera.

Tras el choque, ambos vehículos se incendiaron por completo, lo que complicó las tareas de rescate y obligó a un amplio despliegue de bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad.

Debido al operativo, la BR-101 permaneció totalmente interrumpida durante varias horas y recién fue liberada después de que concluyeran los trabajos de remoción y peritaje.

De acuerdo con los primeros informes policiales y con versiones publicadas por medios locales, la principal hipótesis apunta a un intento de sobrepaso realizado de manera indebida por uno de los conductores, lo que habría provocado el impacto frontal.

Medios regionales de Bahía informaron además que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar y que, debido al estado de los cuerpos tras el incendio, algunos debieron ser sometidos a exámenes de ADN para su identificación. Una persona habría sobrevivido al choque y permanece internada en grave estado.