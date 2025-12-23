Refuerzan los controles en Catamarca ante el avance de la Gripe H3N2K

Desde el ministerio de Salud provincial se aconseja a las personas que retornen de viaje o tengan contacto con algún viajero, realizarse el hisopado y ante cualquier duda recurrir al médico.
La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, doctora Silvia Bustos,
indicó que desde el COE se trabaja en reforzar la vigilancia ante la detección de
tres casos de influenza H3N2K en Argentina.
Asimismo, aconsejó a las personas que retornen de viaje o tengan contacto con
algún viajero, realizarse el hisopado y ante cualquier duda recurrir al médico.
“Desde mediados de noviembre, principios de diciembre lo que es el COE Salud
con los integrantes del ministerio de Salud y las distintas áreas programáticas
hemos estado evaluando el número de camas disponibles que habitualmente
hacemos cuando tenemos alguna novedad en cuanto a eventos de salud”, afirmó en conversación con el medio de prensa local El Esquiú.
En esa línea, agregó: “También reacondicionar los laboratorios para que puedan
estar a disposición de toda la población los hisopados, cosa que nunca se
interrumpió ya que durante el año tuvimos casos de influenza, circulación de
Covid, entonces los hisopados han estado realizándose a la comunidad”.
“La diferencia es que en este contexto en el que estamos ahora con el riesgo de
reintroducción de un virus nuevo de la mano de los viajeros se amplía el hisopado
para aquellas personas con antecedentes de viaje o que hayan estado en contacto
con personas que hayan viajado a zonas donde está activamente circulando el
virus”, señaló.
Hisopados
Asimismo, Bustos dijo que “nosotros hasta el momento veníamos hisopando
personas con factores de riesgos, mayores de 65 años, los menores de edad entre
6 meses y dos años y aquellas personas que presentan alguna enfermedad de
base que los hace propicios a presentar la enfermedad de una forma más
agresiva”.
“Siempre lo ofrecemos al hisopado, es algo voluntario, apelamos a la conciencia
de la población en general, entonces todas aquellas personas que viajen a lugares
donde hay circulación activa del virus o que hayan estado en contacto con otra
persona con sintomatología similar a un estado gripal que recurran a los centros de
salud, a la consulta oportuna”, indicó.
Medidas preventivas
También resaltó que “por supuesto no olvidarse de las medidas de prevención que
son las mismas que aplicamos en la pandemia de Covid como son el lavado de
manos, el uso de barbijo más que todo si estamos con síntomas compatibles con
la enfermedad y voy a tener que concurrir a un espacio cerrado, ya sea por
cuestiones laborales o por cualquier otro motivo. Instamos al uso de barbijo en
todos los centros de salud ya sea el personal de salud o aquellas personas que
acuden a los centros sanitarios”.
“La sintomatología es similar a la de cualquier cuadro gripal, la característica de
esta variante es que es más contagiosa, más agresiva, suele tener una
presentación con mucho dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular”, detalló.
Las vacunas
Con respecto a las vacunas dijo que “las vacunas año a año se van preparando y
se van modificando, esta nueva vacuna con esta nueva variante todavía en
Argentina no está, nosotros la vamos a recibir recién en febrero-marzo que ahí
instamos a la población, respetando los grupos que son de riesgo, a vacunarse”.