Refuerzan los controles en Catamarca ante el avance de la Gripe H3N2K

Desde el ministerio de Salud provincial se aconseja a las personas que retornen de viaje o tengan contacto con algún viajero, realizarse el hisopado y ante cualquier duda recurrir al médico.

La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, doctora Silvia Bustos,

indicó que desde el COE se trabaja en reforzar la vigilancia ante la detección de

tres casos de influenza H3N2K en Argentina.

Asimismo, aconsejó a las personas que retornen de viaje o tengan contacto con

algún viajero, realizarse el hisopado y ante cualquier duda recurrir al médico.

“Desde mediados de noviembre, principios de diciembre lo que es el COE Salud

con los integrantes del ministerio de Salud y las distintas áreas programáticas

hemos estado evaluando el número de camas disponibles que habitualmente

hacemos cuando tenemos alguna novedad en cuanto a eventos de salud”, afirmó en conversación con el medio de prensa local El Esquiú.

En esa línea, agregó: “También reacondicionar los laboratorios para que puedan

estar a disposición de toda la población los hisopados, cosa que nunca se

interrumpió ya que durante el año tuvimos casos de influenza, circulación de

Covid, entonces los hisopados han estado realizándose a la comunidad”.

“La diferencia es que en este contexto en el que estamos ahora con el riesgo de

reintroducción de un virus nuevo de la mano de los viajeros se amplía el hisopado

para aquellas personas con antecedentes de viaje o que hayan estado en contacto

con personas que hayan viajado a zonas donde está activamente circulando el

virus”, señaló.

Hisopados

Asimismo, Bustos dijo que “nosotros hasta el momento veníamos hisopando

personas con factores de riesgos, mayores de 65 años, los menores de edad entre

6 meses y dos años y aquellas personas que presentan alguna enfermedad de

base que los hace propicios a presentar la enfermedad de una forma más

agresiva”.

“Siempre lo ofrecemos al hisopado, es algo voluntario, apelamos a la conciencia

de la población en general, entonces todas aquellas personas que viajen a lugares

donde hay circulación activa del virus o que hayan estado en contacto con otra

persona con sintomatología similar a un estado gripal que recurran a los centros de

salud, a la consulta oportuna”, indicó.

Medidas preventivas

También resaltó que “por supuesto no olvidarse de las medidas de prevención que

son las mismas que aplicamos en la pandemia de Covid como son el lavado de

manos, el uso de barbijo más que todo si estamos con síntomas compatibles con

la enfermedad y voy a tener que concurrir a un espacio cerrado, ya sea por

cuestiones laborales o por cualquier otro motivo. Instamos al uso de barbijo en

todos los centros de salud ya sea el personal de salud o aquellas personas que

acuden a los centros sanitarios”.

“La sintomatología es similar a la de cualquier cuadro gripal, la característica de

esta variante es que es más contagiosa, más agresiva, suele tener una

presentación con mucho dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular”, detalló.

Las vacunas

Con respecto a las vacunas dijo que “las vacunas año a año se van preparando y

se van modificando, esta nueva vacuna con esta nueva variante todavía en

Argentina no está, nosotros la vamos a recibir recién en febrero-marzo que ahí

instamos a la población, respetando los grupos que son de riesgo, a vacunarse”.