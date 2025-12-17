Roció con gas pimienta a motociclista que le destrozó el auto a golpes

Un motociclista amenazó a un conductor, golpeó varias veces al auto con su casco y el chofer lo roció con gas pimienta en medio de una pelea de tránsito en Balvanera (Buenos Aires).

Según testigos, el incidente comenzó cuando el motociclista le rompió el espejo retrovisor del auto. Entonces, el automovilista lo habría rociado con gas pimienta en medio de una discusión, lo que provocó la furia del conductor de la moto.

Según se puede ver en el video que se viralizó, en un semáforo el hombre se bajó y golpeó varias veces al vehículo con su casco en medio de insultos y provocaciones.

Para alejar al hombre, el automovilista volvió a tirar gas pimienta por la ventanilla.

Según datos de 2024, se registran unas 220 peleas de tránsito por día en Capital y Gran Buenos Aires.

El número surge de las llamadas al 911 que funciona en toda el Área Metropolitana, con intervención de las fuerzas policiales y los equipos de emergencias médicas, con un promedio de 140 comunicaciones en provincia de Buenos Aires y unas 80 en la Capital Federal.

Además, según un informe del SAME en base a datos de agosto de 2024, hay un accidente vial cada 28 minutos en CABA.