Al menos 40 personas murieron por el incendio en un bar de Suiza

El fuego se desató por bengalas en botellas dentro del local de un centro de esquí en Crans Montana. Hay más de 110 heridos, muchos graves.

El incendio y explosión registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana, en Suiza, durante el festejo de Año Nuevo causó al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. Testigos afirman que el fuego se habría originado por el uso de bengalas dentro del local.

El resort de Crans-Montana es un centro internacional de esquí y golf, y durante la noche su abarrotado bar Le Constellation se transformó en escenario de una fiesta que se convirtió en una de las peores tragedias de Suiza.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, lamentó una “terrible tragedia”. “Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó haciendo que el primer día del año en Crans-Montana se convirtiera en un día de luto”, dijo en X.

Las autoridades cantonales compartieron en una conferencia de prensa las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno a esta tragedia, ocurrida en un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler. Luego confirmó que los fallecidos rondan los 40.

“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró Gisler, en una rueda de prensa en Sion, en el suroeste de Suiza. A su lado, el presidente Parmelin calificó el siniestro como “una de las peores tragedias” en la historia del país.

“La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”, indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, citando a la policía suiza, afirmó que son aproximadamente 40 las víctimas fatales, pero el dato aún no fue confirmado oficialmente.

Investigan si se usaron bengalas dentro del local

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01.30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Dos testigos que dieron su testimonio a una cadena afiliada a CNN afirmaron que las llamas comenzaron por el uso de bengalas dentro del local.

“Había camareros llevando botellas de champán con bengalas, y las llevaban cerca del techo, lo que provocó que se incendiara”, dijo un testigo. Detalló que uno de los meseros se habría subido a los hombros de otro, por lo que la pirotecni quedó en contacto con el techo.

“Una vez que el techo se incendió, en unos diez segundos todo el club estaba en llamas”, dijo el primer testigo.

Habría extranjeros entre las víctimas

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.

“En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero”, dijo Gisler a EFE.

Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas, indicó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.

Asimismo se ha creado una célula de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del drama.

Las autoridades se han negado a especular sobre las razones del incendio a la espera de tener información fidedigna y tampoco han respondido a preguntas acerca de si el local cumplía con las medidas de seguridad legales.

Según residentes entrevistados por EFE, el bar “Le Constellation” se encontraba ubicado en una suerte de subsuelo y se accedía por una escalera, lo que puede haber hecho difícil que las víctimas escaparan.

Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.