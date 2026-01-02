Ponen en marcha el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas

El Gobierno nacional resolvió focalizar las subvenciones a través de un nuevo esquema y lo hizo por intermedio del Decreto 943/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial. Se eliminó la segmentación por niveles de ingresos y se conformó un nuevo registro.

El Ejecutivo anunció este viernes la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), esquema que unifica las subvenciones de jurisdicción nacional y elimina el criterio de segmentación de los usuarios residenciales, dando por concluido el período de transición hacia esta modalidad iniciado en junio de 2024.

En específico, la medida, oficializada a través del Decreto 943/2025 publicado en el primer Boletín Oficial de este año, abarca “al conjunto de los hogares beneficiarios de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10 kilos”.

El objetivo, según argumentó el Ejecutivo, es “asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo energético indispensable”.

La normativa dispuso la finalización del “criterio de segmentación en tres niveles de ingresos de los usuarios residenciales y la unificación de sus beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia para acceder al consumo indispensable de energía”.

En paralelo, conformó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, y utilizará la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), creado en junio de 2022.

“Los usuarios que ya se encuentran inscriptos en el RASE no estarán obligados a inscribirse a los efectos del ReSEF, sin perjuicio de lo cual podrán acceder a los formularios de declaración jurada a fin de actualizar la información acerca del grupo conviviente, sus ingresos y las fuentes de suministro energético a las que tienen acceso y para las cuales requieren subsidio”, aclaró el texto oficial.

Calificarán como beneficiarios del SEF “aquellos hogares con ingresos netos declarados y/o registrados por el grupo familiar en su conjunto inferiores o iguales a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un ‘HOGAR 2’, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ese criterio, según el Gobierno, no solo permitirá mantener la ayuda a todos los hogares que ya se encontraban en el nivel inferior de ingresos (el llamado ‘Nivel 2’), sino también asistir a la mayoría más vulnerable de los hogares que hasta el presente se encontraban en el denominado ‘Nivel 3’.

El decreto fijó también bloques de consumo base para la electricidad: 300 kWh en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre; y 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, con posibilidad de valores diferenciales para provincias con mayor temperatura.

Para gas natural, en tanto, mantuvo los volúmenes ya vigentes y los extendió al gas propano por redes. El Gobierno mencionó, sobre este último punto, a unos 50 mil hogares que no tenían acceso al RASE.

Las bonificaciones generales del Anexo II establecen 50% de descuento sobre el consumo base de electricidad y un esquema estacional para gas y propano.

En 2026, se aplicará además una bonificación extraordinaria de hasta 25%, decreciente mensualmente desde enero (25%) hasta diciembre (0%), para acompañar la transición.