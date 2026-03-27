Albemarle anunció nueva campaña de exploración en el proyecto Antofalla

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el Country Manager de Albemarle Corporation, Luciano Berenstein, acompañado por el Gerente Regional de Procurement, Michael Alcázar, en la Casa de Catamarca en Buenos Aires, en el marco de la agenda de fortalecimiento del desarrollo productivo y minero de la provincia.

En la oportunidad, la compañía presentó los avances del proyecto que desarrolla en el Salar de Antofalla y anunció el inicio de su cuarta campaña de exploración, donde viene explorando e invirtiendo de manera sostenida en los últimos años.

En este marco, se detallaron las principales actividades previstas para 2026, que forman parte de una nueva campaña integral de exploración en el salar, e incluyen la ejecución de al menos 10 pozos en el sector sur (5 de bombeo y 5 de observación), junto con ensayos técnicos, monitoreo hidrogeológico y otras acciones vinculadas al avance del proyecto.

En ese sentido, la empresa ratificó su compromiso con Catamarca, a través de la continuidad de las inversiones y el impulso al desarrollo local, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores locales.

El mandatario provincial resaltó la importancia de seguir promoviendo inversiones que contribuyan al crecimiento económico de la provincia, la generación de empleo y el posicionamiento de Catamarca como un destino estratégico para el desarrollo minero en Argentina.

Es menester mencionar que Albemarle es una empresa de origen norteamericano, que desarrolla su proyecto minero en el Salar de Antofalla, donde realiza exploración y estudios en una superficie de 190.000 hectáreas.