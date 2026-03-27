TERCER CONCURSO PARA CUBRIR CARGOS DE SUPERVISORES PEDAGÓGICOS

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca puso en marcha el Concurso N° 3 para la cobertura de 29 cargos de Supervisión Pedagógica en distintos niveles y modalidades del sistema educativo, a través de la Resolución Ministerial RES-2026-126-E-CAT-MECYT.

La convocatoria busca completar los cargos que habían quedado vacantes en el llamado anterior y garantizar que más escuelas cuenten con el acompañamiento necesario en toda la provincia.

Los cargos se distribuyen de la siguiente manera:

Nivel Inicial: 11 cargos

Nivel Primario: 4 cargos

Educación Especial: 1 cargo

Nivel Secundario (común y rural): 11 cargos

Educación Técnica y Formación Profesional: 1 cargo

Educación Privada: 1 cargo

La convocatoria se encuentra vigente desde el 20 de marzo hasta el 15 de abril.

La inscripción será del 16 al 20 de abril, de manera online a través de la plataforma TAD.

El proceso continuará con instancias de evaluación y publicación del orden de mérito, en un esquema que garantiza transparencia y acceso igualitario para todos los aspirantes.

Desde el Ministerio destacaron que avanzar en la cobertura de estos cargos es clave para fortalecer el acompañamiento a las instituciones educativas y mejorar el funcionamiento del sistema en toda la provincia.

Más información en www.catamarca.edu.ar