Alerta por tormentas para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó alerta amarilla por tormentas para la mañana de hoy.
Rige para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.
El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de forma puntual.