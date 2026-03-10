Home Catamarca Renunció un concejal en el departamento Santa Rosa
Ayer, se oficializó la renuncia del concejal de Santa Rosa, Ricardo “Richard” Rosales, quien hasta el momento se desempeñaba como presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD).
En la nota presentada, Rosales manifestó que su decisión obedece a motivos estrictamente personales.
Tras esta dimisión, el Concejo Deliberante seguirá los procedimientos establecidos en su reglamento interno para garantizar la continuidad institucional y definir la incorporación de un nuevo integrante.
De acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, corresponde que asuma la concejal suplente de la lista, Florencia Basualdo, quien ocupará la banca vacante en el cuerpo legislativo.