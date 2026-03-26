La Liga de Barrios con profundo repudio y medidas contra la violencia en el fútbol amateur

La comisión organizadora de la Liga de Barrios de Catamarca, expresó un tajante rechazo a los actos de violencia en el fútbol amateur de Catamarca, donde además tomaron medidas estrictas ante ello. Como es de público conocimiento, el pasado domingo se efectuaron unos actos de violencia en el donde se disputa la mencionada liga, donde la organización a cargo del dirigente deportivo Demian Avellaneda, tomó medidas ejemplares y responsables. Según trascendió, la Liga de Barrio comunicó la expulsión de los equipos involucrados en los desmanes, demostrando así, que no se permitirán estos tipos de episodios que atentan contra la sana competencia. La Liga de Barrios, pionera de la jerarquización del fútbol amateur de Catamarca, viene trabajando muy fuerte en la implementación de grandes torneos que fueron toda una novedad en la provincia, donde trabajan y colaboran un importante numero de familias, siendo un sustento económico de gran magnitud para las mismas. La comisión organizadora de la Liga Barrial “Virgen Morena” demostró estar a la altura de la situación, llevando a cabo severas sanciones para quienes no tengan el espíritu sano de la competitividad y las buenas prácticas deportivas.