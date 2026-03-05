Boca superó a Lanús, lo goleó por 3 a 0 como visitante y escala en el Torneo Apertura

Home Deportes Boca superó a Lanús, lo goleó por 3 a 0 como visitante...
Boca se impuso de visitante con goles de Ascacibar y Merentiel por duplicado. Con esta victoria clave, los dirigidos por Claudio Úbeda suman ya 12 puntos.
En un partido adeudado correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors pisó fuerte en el Sur y goleó por 3-0 a Lanús, el reciente campeón de la Recopa Sudamericana.
El encuentro, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez bajo el arbitraje de Darío Herrera, fue dominado con total autoridad por el equipo comandado por Claudio Úbeda desde el inicio hasta el pitazo final.
Boca no tardó en marcar el ritmo del partido y romper el cero. A los 14 minutos de la primera etapa, el mediocampista Santiago Ascacibar abrió el marcador con una volea desde el borde del área que, tras desviarse en el defensor local José Canale, se coló por el ángulo izquierdo del arco defendido por Nahuel Losada.
La superioridad de la visita se profundizó a los 29 minutos. El juvenil Tomás Aranda desbordó por la banda izquierda y tiró un peligroso centro atrás que fue interceptado a medias por el arquero “Granate”. El rebote le quedó servido a Miguel Merentiel, quien definió de cabeza con el arco libre para marcar el 2-0 transitorio.
El broche de oro de la jornada llegó en la segunda mitad, a los 19 minutos. El campeón del mundo, Leandro Paredes, sacó a relucir su jerarquía con un excelente pase en profundidad que rompió la defensa rival y dejó a la “Bestia” cara a cara con el arquero. El artillero uruguayo no perdonó: la picó con una enorme categoría por encima del cuerpo de Losada para sellar el 3-0 definitivo y su doblete personal.