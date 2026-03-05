El fútbol femenino de la Liga Chacarera comenzó a diagramar su temporada

En la sede de la Liga Chacarera de Fútbol se llevó a cabo la primera reunión del Departamento de Fútbol Femenino, con el objetivo de comenzar a planificar y organizar la temporada deportiva. Del encuentro participaron el presidente de la institución, CPN Lucas Cisternas, junto a la secretaria general, Dra. Stella Nueva, además de delegadas y delegados de los distintos clubes que forman parte de la competencia. Durante la reunión se abordaron diversos temas vinculados a la organización del certamen y se fijó, en principio, el domingo 12 de abril como fecha tentativa para el inicio del torneo. En los próximos encuentros se continuará trabajando en la definición del formato de competencia, reglamentación y demás aspectos organizativos de la temporada. De esta manera, el fútbol femenino chacarero comenzó a dar sus primeros pasos rumbo a un nuevo año de competencia, en el que se buscará seguir fortaleciendo el crecimiento de la disciplina dentro de la liga.