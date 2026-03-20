Catamarca y el CFI impulsan herramientas para financiar inversiones sustentables

El Gobierno de Catamarca, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), llevó adelante una jornada institucional orientada a fortalecer el desarrollo productivo de la provincia a través de herramientas vinculadas a la gestión energética, la sustentabilidad y el financiamiento para el sector privado.

La jornada fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe. También contó con la participación del vicegobernador Rubén Dusso; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y la presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno. Además, participaron cámaras empresarias y empresas interesadas en incorporar mejoras energéticas e invertir en energías renovables.

En ese marco, se concretó la firma de convenios entre el Gobierno provincial y el CFI para la implementación del Programa Federal de Gestión Energética y del Programa Federal de Acciones Sustentables para Actividades Productivas, dos herramientas estratégicas que permitirán acompañar al entramado productivo local en la incorporación de procesos más eficientes, competitivos y sostenibles.

Durante la jornada se presentaron además líneas de financiamiento destinadas a PyMEs, orientadas a promover inversiones en energías renovables, mejoras tecnológicas y acciones vinculadas al uso responsable de los recursos en los procesos productivos.

Asimismo, se expusieron herramientas para el fortalecimiento del capital humano, a través de las acciones que impulsa el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos mediante el Campus de Entrenamiento Laboral, el Portal de Trabajo y el Observatorio Sociolaboral, con el objetivo de seguir vinculando capacitación, empleo y desarrollo productivo.

La agenda incluyó también una Ronda de Negocios de Energía Solar, que reunió a empresas y proveedores en un espacio de vinculación pensado para promover nuevas oportunidades de inversión, articulación y crecimiento para el sector productivo catamarqueño.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Catamarca reafirma su decisión de seguir consolidando una agenda de desarrollo que articule producción, innovación, empleo y sustentabilidad, generando condiciones para fortalecer la competitividad de las empresas locales y acompañar el crecimiento de la provincia.