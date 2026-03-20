La Capital catamarqueña, presente en el 1º Encuentro Norte Argentino Conecta en Salta

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital formó parte del 1º Encuentro Norte Argentino Conecta – Encuentro Receptivo 2026, que se desarrolló ayer en el Centro de Convenciones Salta, consolidándose como un espacio estratégico para el fortalecimiento del turismo receptivo en la región.

El evento reunió a más de 250 referentes del sector turístico del Norte Argentino, incluyendo operadores mayoristas, agencias de viajes, hoteleros, gastronómicos, guías y prestadores de servicios. La jornada estuvo encabezada por autoridades nacionales y provinciales, y tuvo como objetivo principal generar vínculos comerciales, promover destinos y potenciar la llegada de turistas internacionales a la región.

En este marco, la administradora de Promoción Turística de la Capital, Antonella Rubio, destacó la relevancia de la participación conjunta entre el sector público y privado, remarcando que “este encuentro propone vincular a los actores locales con operadores internacionales que son clave en la comercialización del destino Argentina en el mundo”.

Rubio subrayó además la importancia del trabajo regional: “Se generaron espacios de intercambio sobre tendencias, comercialización y posicionamiento del país, donde se puso en valor la necesidad de trabajar como Norte Argentino, integrando la oferta de cada destino pero también promoviendo una identidad regional”.

En relación a la presencia de Catamarca, señaló que fue una de las delegaciones más destacadas: “Participamos 6 municipios de la provincia, y 10 agencias de turismo, junto al Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, con lo cual este trabajo articulado nos permite consolidar una propuesta integral y competitiva”.

Durante el encuentro, se desarrollaron rondas de negocios con 16 operadores mayoristas especializados en mercados internacionales, así como presentaciones de destinos turísticos. En ese contexto, la provincia de Catamarca, y por ende la Capital también, expuso sus principales atractivos, servicios y experiencias, buscando posicionarse como una opción clave dentro de la oferta del Norte Argentino.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Catamarca (AVyTCA), Cristian Fernández, destacó el impacto positivo de la participación: “Este tipo de eventos son fundamentales para mostrar el potencial turístico de Catamarca. La Capital pudo presentar sus atractivos a operadores internacionales, lo que representa una gran oportunidad de visibilización”.

Asimismo, el empresario valoró el trabajo articulado: “El balance es muy positivo. Las rondas de negocios permitieron generar contactos concretos y pensar estrategias conjuntas con otras provincias como Salta y Jujuy, entendiendo que el turismo internacional requiere una mirada regional”.

Finalmente, Fernández resaltó el acompañamiento institucional: “Para el sector privado es muy importante contar con el apoyo de la Municipalidad de la Capital. Catamarca fue una de las provincias con mayor presencia, lo que demuestra un compromiso fuerte con el desarrollo turístico y nos posiciona de manera destacada frente al resto de la región”.

El Encuentro Norte Argentino Conecta se consolida así como una plataforma clave para la integración regional, el fortalecimiento del turismo receptivo y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo económico para los destinos del Norte del país.