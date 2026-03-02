Home Deportes River juega de visitante ante Independiente Rivadavia
En plena transición técnica, el Millonario viaja a Mendoza en busca de volver al triunfo fuera de su casa.
River e Independiente Rivadavia jugarán esta noche desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 8 del Torneo Apertura. Luego de despedir a Marcelo Gallardo en El Monumental, el Millonario visita al líder de la Zona B, que viene de igualar con Racing.
El triunfo por 3 a 1 frente a Banfield le sirvió al cuadro de Núñez para cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. Ahora, con la dirección técnica de Marcelo Escudero, buscarán dar el golpe contra el puntero del campeonato, a la espera de la llegada de Eduardo Coudet.
Dentro de los puestos de playoffs de la Zona B (marcha 5° con diez unidades) y 13° en la tabla anual, el equipo de la Banda tiene el objetivo de afirmarse en ambas tablas y dejar atrás el pobre arranque de campeonato vivido.
Por su parte, el elenco dirigido por Alfredo Berti tuvo un comienzo casi inmejorable en el campeonato, con cinco victorias y un empate en siete partidos jugados, que lo catapultaron hasta lo más alto de la tabla anual. En pos de seguir sumando, irán por la victoria en un histórico año en el que jugarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en octubre del año pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. En dicho encuentro, ambos equipos fueron a penales tras un empate 0 a 0 y fue el Azul del Parque el que logró avanzar en la tanda, levantando el torneo unas semanas más tarde.
El interinato de Escudero
Mientras en Núñez avanzan las gestiones para destrabar la salida de Eduardo Coudet del Deportivo Alavés (la idea es que arribe al país entre miércoles y jueves para hacerse cargo pensando en Atlético Tucumán), Eduardo Escudero afrontará su segunda experiencia al frente de la Primera del Millonario. La planificación es contrarreloj y todavía no hubo ensayo formal, pero la base está clara.
De cara al partido en Mendoza, la intención de Escudero es sostener gran parte del equipo que viene de vencer a Banfield en el último partido de Gallardo. Aquel triunfo no solo cortó una racha de tres fechas sin ganar en el Apertura, sino que también le permitió al equipo volver a meterse en zona de clasificación, un dato que pesa a la hora de decidir continuidad.
La principal incógnita aparece en el lateral izquierdo, donde estará en principio el único cambio en River. Allí se debate entre Matías Viña y Marcos Acuña, en reemplazo del juvenil Facundo González. El posible retoque no es casual: también responde a la necesidad de contener a la mayor carta ofensiva del rival, Sebastián Villa, en un sector donde River sufrió en los últimos partidos. El resto, salvo sorpresa, se mantendría sin grandes modificaciones para afrontar una prueba exigente en medio de la transición.
Posibles formaciones
Independiente (R): Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.
DT: Alfredo Berti.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi.
DT: Marcelo Escudero.
Estadio: Malvinas Argentinas. Árbitro: Facundo Tello. Hora de inicio: 21.30 TV: ESPN Premium