Continúan los rastrillajes para encontrar a Esmeralda, la nena de 2 años desaparecida en Córdoba

Esmeralda Pereyra López fue vista por última vez ayer a las 14:30 en su casa, ubicada en la localidad de Cosquín. La Policía activó la Alerta Sofía.

Se desplegó un gran rastrillaje con policía, bomberos, drones y perros. Los vecinos sospechan de un circo que estaba en la zona, aunque no se sabe nada oficialmente.

Mientras avanza la búsqueda de Esmeralda Pereyra López, su familia apunta sus sospechas a un circo que estaba en la zona.

Tania López, la mamá de la pequeña, dialogó con TN y contó que ayer el circo se desarmó y se dividió en tres.

“Me están diciendo que mi hija está ahí, en el medio de muchos niños. No sé qué circo es porque no conozco la zona. Es lo que dicen los vecinos”, expresó. También aseguró que no la dejaron entrar a ver si estaba ahí.

Esta mañana, Tania volvió a reiterar el pedido por su hija. “No tengo palabras para decir nada, estoy destrozada, no sé nada de mi hija, no tengo novedades”, lamentó.

Tania, además, dio detalles de los últimos minutos que compartió con la nena: “Estaba ahí con ella, en un segundito fue yo la había cambiado, le había sacado el pañal, fue un segundo que me arrebataron a mi hija. Estaba la puerta del patio abierta porque mi mamá estaba lavando ropa, pero no sé si me la sacaron del patio o la puerta de enfrente”.

También aseguró que los vecinos la apoyan en la búsqueda. “Ellos me dicen que me van a seguir ayudando a buscar a mi hija por donde sea; si tienen que cavar van a cavar donde sea”.

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“Estoy destrozada me duele el corazón, necesito encontrar a mi hija”, insistió y agregó: “Están por todos lados, andan los drones, pero no se sabe nada, a mi hija se la tragó la tierra”.

Sobre el final, pidió: “Lo único que quiero es que sigan compartiendo la foto de mi hija por todos lados, tiene que aparecer viva y sanita, no me dejen sola en esto, que todos los que tengan que intervenir lo hagan no quiero quedarme sin mi bebé, sé que mi hija va a volver conmigo”.