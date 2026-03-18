La Capital avanza con obras estructurales y refuerza el plan de bacheo 

La Municipalidad de la Capital continúa ejecutando una fuerte inversión en la red vial de la ciudad a través de dos frentes de trabajo simultáneos: el Plan Integral de Recuperación Vial, destinado a avenidas principales, y el Plan de Bacheo Intensivo, enfocado en la reparación de calles en diversos barrios.

En un esfuerzo articulado con Vialidad Provincial, el municipio avanza en la repavimentación y puesta en valor de las arterias de mayor flujo vehicular. Actualmente, el Director de Infraestructura Urbana, Carlos Aguirre, supervisa las tareas en Avenida Legisladores, donde se realiza una intervención estructural frente a “La Pirgua”.

Las obras en este sector incluyen: la reconstitución de la carpeta asfáltica, construcción de cordones, cunetas y badenes para eliminar la acumulación de agua. Está próxima la finalización del tramo que une Av. Belgrano con Av. México.

Cabe destacar que, ya se prevé la repavimentación frente al CAPE y hasta la rotonda del ex Regimiento, tras haber completado íntegramente la Av. Belgrano.

Plan de Bacheo

De manera independiente, las cuadrillas de la Municipalidad de la Capital despliegan operativos diarios para reparar baches y roturas causadas por las lluvias y trabajos de servicios.

Cronograma de intervención reciente:

Hoy: Las cuadrillas se encuentran trabajando en Avenida Mariano Moreno y en el Barrio 250 Viviendas.

Ayer: Se completó un cuadrante crítico en el Barrio Achachay (entre Av. Güemes, Av. Ocampo, Av. Latzina y Av. Ahumada y Barros).

Vale resaltar que, ya se realizaron tareas en Parque Sur, Calle Conesa, Av. Misiones, Av. Güemes, Av. Gdor. Ferrari, Av. Hipólito Yrigoyen, Av. América Latina, Ruta N°1 (Quebrada de Moreira) y Av. Presidente Castillo.

Al respecto, Aguirre destacó que en los casos de roturas efectuadas por empresas de servicios, el municipio realiza una reconstrucción sería del paquete estructural (de hasta 1.50 metros de profundidad) para garantizar que la reparación sea definitiva. “A pesar de los días perdidos por la humedad de las lluvias, estamos trabajando en doble turno para cubrir las zonas de mayor urgencia”, concluyó el funcionario.