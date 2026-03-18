Vacunación contra la fiebre amarilla

Desde el 16 de marzo de 2026, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica únicamente los días viernes en el Vacunatorio Central, Chacabuco 169, de 7.30 a 18.30 horas.

Se recomienda la vacunación a personas que viajan a zonas con transmisión comprobada de fiebre amarilla o por requerimiento del país de destino.

La vacuna debe ser administrada al menos diez días antes de arribar a destino, en quienes no presenten contraindicaciones o precauciones. En estos casos, una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida.

Se solicita a quienes necesiten aplicarse esta vacuna asistir el día y en el horario establecido.